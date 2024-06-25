İzmir'deki vahşi cinayette kripto para detayı! Kafasından vurarak katletmişti
İzmir'de geçtiğimiz günlerde Rıdvan Kahraman isimli kişi, evi terk ederek ablasının yanına yerleşen eşi Fatma Kahraman'ı tabanca ile kafasından vurarak katletmişti. Korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024
08:54
Güncelleme: 25.06.2024
08:55
Olay, 21 Haziran saat 22.40 sıralarında Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi Gürçeşme Caddesi'nde meydana geldi.
32 yaşındaki Rıdvan Kahraman, evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman'ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı.
Rıdvan Kahraman, çıkan tartışmada eşi Fatma Kahraman'a 3 el ateş edip, kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TEKNİK TAKİP SONUCU DENİZLİ'DE YAKALANDI Asayiş, İstihbarat ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda, Rıdvan Kahraman'ın teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğu tespit edildi.
Kahraman, 03:00 sıralarında Denizli Otobüs Terminali'nde kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Kahraman çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.