İzmir’deki vahşi cinayette kripto para detayı! Kafasından vurarak katletmişti

TEKNİK TAKİP SONUCU DENİZLİ'DE YAKALANDI

Asayiş, İstihbarat ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda, Rıdvan Kahraman'ın teknik takip ve kamera çalışmaları sonucunda Antalya otobüsünde olduğu tespit edildi.