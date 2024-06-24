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Esenyurt'ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım sorunu bitmek bilmiyor. Yolda kalan ve yanan İETT'lerin yerini metrobüslerde almaya başladı. Son örneği ise Esenyurt'ta meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre yapılamadı. İşte kare kare o panik anları...

Giriş: 24.06.2024 18:39
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Esenyurt’ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım sorunu vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor.

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Esenyurt’ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

Son olarak Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

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Esenyurt’ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

Yangın, 14.45 sıralarında Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

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Esenyurt’ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

Durağa yaklaşan metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

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Esenyurt’ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.