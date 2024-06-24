Esenyurt'ta metrobüs yangını! Alevler yükseldi | Yolcular büyük panik yaşadı

CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşım sorunu bitmek bilmiyor. Yolda kalan ve yanan İETT'lerin yerini metrobüslerde almaya başladı. Son örneği ise Esenyurt'ta meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre yapılamadı. İşte kare kare o panik anları...



