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Haberler Galeri KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

KPSS DHBT puanı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde memur olmak isteyen binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Geri sayımın başladığı 2022-KPSS DHBT sınavında adaylar arama motorlarında sınavın ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nereden duyurulacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:22
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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen binlerce kişi 2022-KPSS DHBT sınavına girdi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. Peki 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı? Konuya ilişkin merak edilenler haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 27 Kasım'da gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır.

KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

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KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.