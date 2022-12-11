11 Aralık 2022, Pazar
KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları
KPSS DHBT puanı ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde memur olmak isteyen binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Geri sayımın başladığı 2022-KPSS DHBT sınavında adaylar arama motorlarında sınavın ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nereden duyurulacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:22
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