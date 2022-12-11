KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır.

KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.