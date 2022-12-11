2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılında ehlliyet almanın maliyeti pek çok kişi tarafından araştırılıyor. A, B, C, D, E sınıfları olarak alınan ehliyetlerin fiyatlandırmasının nasıl olacağı merak konusu. Hem ilk defa ehliyet alacaklar hem de ehliyetini yenileyecekler için ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te harç ve sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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