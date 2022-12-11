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Haberler Galeri 2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılında ehlliyet almanın maliyeti pek çok kişi tarafından araştırılıyor. A, B, C, D, E sınıfları olarak alınan ehliyetlerin fiyatlandırmasının nasıl olacağı merak konusu. Hem ilk defa ehliyet alacaklar hem de ehliyetini yenileyecekler için ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te harç ve sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:06
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2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

2023 yılında ehlliyet almanın maliyeti pek çok kişi tarafından araştırılıyor. A, B, C, D, E sınıfları olarak alınan ehliyetlerin fiyatlandırmasının nasıl olacağı merak konusu. Hem ilk defa ehliyet alacaklar hem de ehliyetini yenileyecekler için ehliyet fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? 2023'te harç ve sınav ücretlerine ne kadar zam gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

HER ŞEY DAHİL EHLİYET FİYATLARI

Sosyal medyada ehliyet almanın bedelinin 10 bin TL'ye kadar çıkacağı konuşuluyor. Ancak konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ehliyet ücretlerine gelecek olan düzenlemeye dair açıklamaları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet, bir bireyin halka açık bir yolda motosiklet, araba, kamyon veya otobüs gibi bir veya daha fazla motorlu taşıt türünü kullanmasına izin veren, plastik ve kredi kartı boyutunda olan çipli, resmi bir belgedir. Bu belgeyi ilk defa alacaklar için gerekli evraklar şunlardır:

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2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

*Kimlik Belgesi

*Sürücü Sertifikası

*Öğrenim Belgesi (Yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi olması gerekmektedir)

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2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?

*1 adet biyometrik fotoğraf

*Kan Grubu Belgesi