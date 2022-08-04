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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

Kocaeli'de yaşayan bir kadın, kızının eğitimi ve ev alma hayalleriyle yıllardır biriktirdiği 202 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. 25 yıllık komşuları yanında getirdiği kişiyle hayatını alt üst etti. İşte akılalmaz dolandırıcılığın detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:31
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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

Kocaeli'de yaşanan olay, 30 Mart tarihinde Gebze'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kız çocuğu annesi 52 yaşındaki Hatice Gül Yılmaz'ın evine 25 yıldır tanıdığı komşusu yanında biri ile geldi. Komşusunun, yanındaki adamı kızının nişanlısı olarak tanıtması üzerine Yılmaz, gelenleri evine buyur etti. Muhabbet ettikleri sırada isminin Mehmet olduğunu söyleyen şahıs, Yılmaz'ın kızının yabancı dil bölümünde okuduğunu ve en büyük hayalinin Amerika'ya gitmek olduğunu öğrendi. Bunun üzerine kendisinin de Amerika'da yaşadığını söyleyen şahıs, isterlerse aileye bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

Genç kız ile bir süre İngilizce konuşarak sohbet eden şahıs, daha sonra Yılmaz'ın adına Amerika'da bir banka hesabı açmaları ve bir miktar para göndermeleri gerektiğini dile getirdi. Genç kız ile birlikte kadının banka hesabına giren şahıs, yanındakiler ne olup bittiğini anlamadan hesapta bulunan 202 bin lirayı dolara çevirerek kendi hesabına geçirdi.

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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

BANKA HESABINA GİRİP PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Çaylarını içtikten sonra misafirlerini yolcu eden kadın, şahsın hareketlerinden şüphelenince banka hesabını kontrol etmek istedi. Hesabına girdiği anda yıllardır çeşitli zorluklarla biriktirdiği parasının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, neye uğradığına şaşırdı. Dolandırıldığını anlayan kadın, soluğu komşusunun evinde aldı. Komşusunun tepkisiz kalmasının üzerine Yılmaz, evine dönerek durumu eşine anlattı.

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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

SAHTE EVRAKLARLA AİLEYİ OYALADI

Şahıs ile bir süre konuşmaya devam eden aile, Amerika'dan hesap açma durumunun iptal edilmesini ve paralarının kendilerine geri verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, kendisi gibi gösterdiği Aaron Isaacson adına düzenlediği sahte banka dekontlarını atarak parayı gönderdiğini ve 3 gün içerisinde aileye ulaşacağını söyledi. Bu şekilde aileyi yaklaşık 1 ay oyalayan şahıs, daha sonra kayıplara karıştı. Olaydan 3 ay sonra komşusunun da ailesiyle birlikte kayıplara karıştığını gören Yılmaz, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kendilerini dolandıran şahsı internet üzerinden araştıran Yılmaz ailesi, aynı şahsın başta "Eren Işık" olmak üzere farklı isimlerle Türkiye'nin birçok yerinde insanları dolandırdığını öğrendi. Yılmaz, şimdi gözyaşları içinde yıllardır emek vererek biriktirdiği parayı geri alabilmeyi ve dolandırıcı şahsın yakalanmasını bekliyor.

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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

"BİZİ NASIL İNANDIRDI, NASIL KANDIRDI BİLEMEDİM"

25 senelik komşusunun 30 Mart tarihinde kendisine "Size geleceğiz" dediğini söyleyen Hatice Gül Yılmaz, "Ben yanında birisinin olduğunu bilmiyordum. Kapıyı açtım, karşımda bir adam görünce şaşırdım. Oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Benim kızım yabancı dil okuyordu. Komşumun getirdiği adam 'Ben yardımcı olurum, Amerika'ya gidiyorum, oradan burs alırım' dedi. Sonra sohbet etmeye devam ettik. Biraz para yatırmamız gerektiğini söyledi. Benim de hesabımda 202 bin lira param vardı. Bana Amerika'dan hesap açacağını ve hesabımı sürekli kontrol etmem gerektiğini söyledi. Paranın sürekli benim hesabımda olacağını söyledi. Bizi nasıl inandırdı, nasıl kandırdı bilemedim. Eğitim dedi, yabancı dil dedi, burs aldıracağım dedi. Benim kızım da Amerika'ya gitmek için çok hevesli. Ben de kızım bir gün giderse orada kullanır, para hesabında kalır diye düşündüm. Parayı orada dolara çevirdiler. Dolara çevirdiği zaman da o an hesabımdan parayı almış. Parayı alınca bunlar çayı falan içtiler, saat 17.00'a geliyordu. Tam evden çıkarlarken adam benim evimi inceledi. Ben hemen evden çıkmadan anladım. Kızımın yanına giderek 'Eyvah kızım, bu hırsıza benziyor' dedim. Hemen hesabıma girdim, baktım hesabımda para falan yok. O saatte bankayı arayamadım, kapanmıştı. Biz kızımla ağlamaya başladık. Eşim işten gelince 'Sizde bir hal var' dedi. Ben de olanları anlattım, adamın bizi kandırıp parayı aldığını söyledim. Gidip komşuma olanları sorduğumda komşumun hiç sesinin çıkmadığını ve bunda bir iş olduğunu söyledim eşime" dedi.