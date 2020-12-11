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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:33
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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehir, dün itibariyle karla karışık yağışa teslim oldu.

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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Gün boyu devam eden yağışlar sonrasında akşam ve gece saatlerinde yaşanan buzlanma sebebiyle, sadece başkentte bir günde 140'tan fazla trafik kazası yaşandı.

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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Olumsuz hava şartları sadece sürücüleri değil yayaları da etkiledi ve ülkenin her köşesinde gülümseten görüntüler kaydedildi.

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Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı

Kiev'deki Andrevskiy Yokuşu, o görüntülere ev sahipliği yapan caddelerden birisiydi.