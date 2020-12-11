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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı Defalarca denedi inadı işe yaramadı! Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı Son dakika haberi.... Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Giriş Tarihi: 11.12.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 15:33
Ukrayna'da kayda geçen video görenleri gülümsetti. Etkili olan olumsuz hava koşulları nedeyile yaşlanan buzlanmada bir yaya
defalarca düşüp kalkarak yoldan yürümeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna'da başkent Kiev başta olmak üzere birçok şehir, dün itibariyle karla karışık yağışa teslim oldu.
Gün boyu devam eden yağışlar sonrasında akşam ve gece saatlerinde yaşanan buzlanma sebebiyle, sadece başkentte bir günde 140'tan fazla trafik kazası yaşandı.
Olumsuz hava şartları sadece sürücüleri değil yayaları da etkiledi ve ülkenin her köşesinde gülümseten görüntüler kaydedildi.
Kiev'deki Andrevskiy Yokuşu, o görüntülere ev sahipliği yapan caddelerden birisiydi.