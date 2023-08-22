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Haberler Galeri Eski sevgilinin ayrılık öfkesi 'pes' dedirtti! Takıntılı kadının 'pembe panjurlu' intikamı

Eski sevgilinin ayrılık öfkesi 'pes' dedirtti! Takıntılı kadının 'pembe panjurlu' intikamı

Çekmeköy'de ayrıldığı erkek arkadaşını takıntı haline getiren kadının intikamı pes dedirtti. Diş hekimi Sefa K. tarafından terkedilince ayrılığı hazmedemeyen Elif E., birçok hat alıp farklı numaralardan mesajlar attı, çıplak fotoğraflarla taciz etti. Bu da yetmedi, "Pembe Panjur" adlı arkadaşlık sitesine izinsiz şekilde sevgilisinin numarasını kaydetti. Arayan yazanlardan telefonunu kullanamaz hale gelen diş hekimi, savcılığa koştu.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 09:36
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Eski sevgilinin ayrılık öfkesi ’pes’ dedirtti! Takıntılı kadının ’pembe panjurlu’ intikamı

İnternet ortamında tanışarak konuşmaya başlayan diş hekimi Sefa K.(42) ve Elif E.'nin arkadaşlığı, bir süre sonra yerini duygusal ilişkiye bıraktı.

Ancak geçtiğimiz aralık ayında Elif E.(37), aşklarının dolu dizgin devam ettiğini düşünürken Sefa K.'nin ayrılık kararıyla büyük bir hüsrana uğradı.

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Eski sevgilinin ayrılık öfkesi ’pes’ dedirtti! Takıntılı kadının ’pembe panjurlu’ intikamı

NE KADAR NUMARA O KADAR TACİZ MESAJI

Erkek arkadaşının kendisini terk etmesiyle deliye dönen Elif E., ayrılığı hazmedemedi ve akıl almaz yöntemlere başvurdu. Kafasında intikam planları kuran genç kadın, birçok telefon hattı alıp değişik numaralardan eski sevgilisine mesajlar göndermeye başladı.

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Eski sevgilinin ayrılık öfkesi ’pes’ dedirtti! Takıntılı kadının ’pembe panjurlu’ intikamı

"İ., şeytan kılıklı o..., g... suratlı p..." şeklindeki hakaretleriyle Sefa K.'yi taciz eden takıntılı sevgili bununla da yetinmedi.

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Eski sevgilinin ayrılık öfkesi ’pes’ dedirtti! Takıntılı kadının ’pembe panjurlu’ intikamı

"PEMBE PANJUR"LU İNTİKAM

İddiaya göre çıplak fotoğraflarını Sefa K.'ye atarak başkalarıyla görüşmesini engellemeye çalışan Elif E, üzerine bir de Sefa K.'nin telefon numarasını izinsiz olarak "Pembe Panjur" isimli arkadaşlık sitesine yükledi.

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Eski sevgilinin ayrılık öfkesi ’pes’ dedirtti! Takıntılı kadının ’pembe panjurlu’ intikamı

Tanımadığı yüzlerce numarayla kafayı yiyen diş doktoru ise bozulan huzurunu düzeltmek için soluğu savcılıkta aldı. Telefonla konuşamaz hale gelen adam, takıntılı eski kız arkadaşından şikayetçi oldu.