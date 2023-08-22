Eski sevgilinin ayrılık öfkesi 'pes' dedirtti! Takıntılı kadının 'pembe panjurlu' intikamı
Çekmeköy'de ayrıldığı erkek arkadaşını takıntı haline getiren kadının intikamı pes dedirtti. Diş hekimi Sefa K. tarafından terkedilince ayrılığı hazmedemeyen Elif E., birçok hat alıp farklı numaralardan mesajlar attı, çıplak fotoğraflarla taciz etti. Bu da yetmedi, "Pembe Panjur" adlı arkadaşlık sitesine izinsiz şekilde sevgilisinin numarasını kaydetti. Arayan yazanlardan telefonunu kullanamaz hale gelen diş hekimi, savcılığa koştu.