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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

Adana'da bir kadın, "Sana kredi kartı çıkarttıracağım" diyen tanıdığı tarafından dolandırıldı. 100 bin lira borçla karşı karşıya kaldı. Kayıp şahsın ise başkalarını da kandırdığı anlaşıldı. Mağdurların sahtekara kadın iç çamaşırı giydirip fotoğraflarını internete yükledikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.08.2023 06:25
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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

Adana'da yaşayan bir Zeynep Yıldırım'ın oğlu 7 sene önce tutuklandı. Yıldırım, avukat tutmak için para aramaya başladı.

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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

"ABLA SEN HİÇ MERAK ETME"
Yıldırım evde otururken eşi Mustafa'nın (50) uzaktan tanıdığı V.A. (34) kapısını çaldı. 'Abla sen hiç merak etme. Benim tanıdıklarım var sana kredi kartı çıkartırım. Oğlunu da cezaevinden çıkartırız' ifadelerini kullandı.

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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

"ABLA HALLEDERİZ BİZ…"
Kadın ise 'Ben çalışmıyorum, bir gelirim yok? Banka nasıl kart versin' deyince, 'Abla hallederiz biz. Mersin'deki banka şubesine gideceğiz' yanıtını aldı.

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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

Bunun üzerine Zeynep Yıldırım, V.A. ile birlikte Mersin'in yolunu tuttu. Okuma ve yazması olmayan kadın, özel bir bankanın şubesinde V.A.'nın tanıdığı banka personelinin de yardımıyla iddiaya göre sadece imza atarak kredi kartına başvurdu.

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Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

ORADAN DA KART ALALIM
Adana'ya geldikten sonra V.A., 'Zeynep abla tanıdık bir bankacı daha var. Oraya da aynı anda başvuralım. Oradan da kart alalım' şeklinde konuştu. V.A.'ya inanan kadın, o bankadan da kredi kartı başvurusu yaptı. Ancak kredi kartına başvuru için akşam saatlerinde banka temsilcisi ve V.A. ile bir pastanede görüşerek imzaları atıp, başvuruyu yaptığını öne sürdü.