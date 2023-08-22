Kadın iç çamaşırı giydirip internete yüklediler! Onlarca kişiyi dolandıran hırsız bunu beklemiyordu

ORADAN DA KART ALALIM

Adana'ya geldikten sonra V.A., 'Zeynep abla tanıdık bir bankacı daha var. Oraya da aynı anda başvuralım. Oradan da kart alalım' şeklinde konuştu. V.A.'ya inanan kadın, o bankadan da kredi kartı başvurusu yaptı. Ancak kredi kartına başvuru için akşam saatlerinde banka temsilcisi ve V.A. ile bir pastanede görüşerek imzaları atıp, başvuruyu yaptığını öne sürdü.

