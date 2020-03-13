Koronavirüsün psikolojinizi bozmasına izin vermeyin

Saltık, "Ölümden daha acı veren durum ölüm korkusudur. İnsan beyni korku duygusuna maalesef ki sadıktır. En çok neyden korkarsanız kendinizi onun içinde bulmanız ise tesadüf değildir. İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Zihni o korkuyla uğraşır. Burada kişiler felaketleşme senaryosu ile karşı karşıya gelir" dedi.