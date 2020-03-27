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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Tüm dünyaya yayılan ve 25 bine yakın insanın canını alan coranavirüsün benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulundu. Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu'da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Giriş Tarihi: 27.03.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 15:06
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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Çin'in güneyinde yaşadığı belirtilen pangolinde, coronavirüsle büyük benzerlik taşıyan bir virüs türü bulundu.

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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Sydney Üniversitesi'nin yayınladığı yeni araştırma raporuyla, pangolin isimli memelide coronavirüsle genetik açıdan büyük benzerlik taşıyan bir virüsün bulunduğu açıklandı.

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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Virüsün bulunduğu "Malayan Pangolin" Çin'in güneyinde yaşıyor.

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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Nature isimli dergide yayınlanan araştırmada, bu hayvanla temasın çok ciddi sonuçları olacağı belirtildi.

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Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Araştırmayı yürüten Profesör Edward Holmes, Güney Çin'deki pangolinlerde hastalığı yaratan corona virüsün insanlarda görülen genetik olarak benzerlik taşıdığını anlatırken, benzer virüslerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.