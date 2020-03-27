Koronavirüsün benzeri “Pangolin” isimli memelide kesin olarak bulundu! Uzmanlar uyardı

Tüm dünyaya yayılan ve 25 bine yakın insanın canını alan coranavirüsün benzeri Pangolin isimli memelide kesin olarak bulundu. Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu'da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.