29 Ağustos 2022, Pazartesi
Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?
Koronavirüs salgınına yakalananlar bazıları hastalığı ağır atlattı. Uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonuçlarıyla dünya çapında ses getiren sonuçlara ulaşmaya devam ediyor. İngiliz araştırmacılar merkezinin sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:55
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