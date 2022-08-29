Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

"Araştırmacılar beyindeki bu etkilerin kalıcı olup olmadığına dair verilere henüz sahip olmamakla birlikte kovid sonrası hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayanların nörolojik muayeneden geçmesi öneriler arasında yer alıyor. Beyin sisi olarak ifade edilen bu durum için beslenme, egzersizler, düzenli uyku, vitamin ve minarel takviyeleri alınmalı."