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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

Koronavirüs salgınına yakalananlar bazıları hastalığı ağır atlattı. Uzmanlar yaptıkları araştırmaların sonuçlarıyla dünya çapında ses getiren sonuçlara ulaşmaya devam ediyor. İngiliz araştırmacılar merkezinin sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:55
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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

İngiliz araştırmacılar merkezinin sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. İsmet Üstün, Kovid-19'un beyinde oluşturduğu olumsuz etkiler konusunda uyarılarda bulundu.

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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

Kovid-19'un sadece solunum sistemini tutan bir virüs türü olmadığını, kalp damar, bağışıklık sistemleri ve özellikle sinir sistemi üzerinde kalıcı tahribatlara sebebiyet verdiğini aktaran Üstün, şunları kaydetti:

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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

"Bilim dünyası Kovid-19 pandemisi sonrasında virüsün vücutta oluşturduğu tahribatın boyutlarını araştırıyor. İngiltere Oxford Üniversite tarafından yapılan güncel çalışma ise Kovid-19'un beyindeki tahribatını ortaya koydu. Kovid öncesi ve sonrası MR'ları karşılaştıran bilim insanları hastalığı ağır atlatanların beyinlerinde yüzde 2'ye varan küçülme, IQ değerlerinde düşüş gözlemledi. Araştırma, hastalığı hafif atlatanlarda ise beynin koku, hafıza, karar verme gibi işlevlerinde kilit taşı olan gri maddede belirgin azalma saptadı."

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Koronavirüsü ağır atlatanlara kritik uyarı! IQ değerlerinde düşüş mü yaşanıyor?

"Araştırmacılar beyindeki bu etkilerin kalıcı olup olmadığına dair verilere henüz sahip olmamakla birlikte kovid sonrası hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayanların nörolojik muayeneden geçmesi öneriler arasında yer alıyor. Beyin sisi olarak ifade edilen bu durum için beslenme, egzersizler, düzenli uyku, vitamin ve minarel takviyeleri alınmalı."