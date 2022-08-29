Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

BİR HANIMEFENDİNİN DAHA ŞİKAYETİ VAR



Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.