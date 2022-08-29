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Haberler Galeri Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu'nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu'nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi. Genç kadın eski sevgilisinin WhatsApp'tan yolladığı kan donduran mesajları da paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:30
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Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, yardım isteyen Melek Bezaroğlu, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi M.K.'nin kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti.

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Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği M.K.'nin tutuklanmasını istedi.

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Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

"AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM"
Sosyal medyadan yayınladığı videoda Bezaroğlu, "Yaklaşık üç yıldır akıl sağlığının yerinde olmadığını sonradan öğrendiğim bir kişiyle mücadele ediyorum. Bu kişi hakkında emniyete de savcılığa da CİMER'e de sürekli şikayetçi oldum. Aynı kişi adına 4 farklı dava açtım ve dördünde kazandım fakat hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

BİR HANIMEFENDİNİN DAHA ŞİKAYETİ VAR

Sonuç olarak kendisi sadece bir ay kadar Metris cezaevinde kaldı. Çıkar çıkmaz aynı davranışlara devam etti. Şu an kendisi hakkında bir davam daha devam etmekte. Bir hanımefendinin daha şikayeti mevcut" dedi.

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Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu’nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu

Bezaroğlu açıklamasının devamında, "Adıma farklı hesaplar açarak beni küçük düşürücü paylaşımlarda bulunan, tehdit eden, hakaret eden bu adam hakkındaki lütfen artık işlem yapılsın.