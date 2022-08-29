29 Ağustos 2022, Pazartesi
Eski sevgilisi Melek Bezaroğlu'nun hayatını kabusa çevirdi! WhatsApp’tan attığı mesajlar kan dondurdu
Bahçelievler'de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medyadan yaptığı vidolu paylaşımla, ayrılmalarının ardından kendisini 3 yıldır tehdit ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği eski sevgilisi Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi. Genç kadın eski sevgilisinin WhatsApp'tan yolladığı kan donduran mesajları da paylaştı.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 10:30 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 10:30
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