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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi Koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye'nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna 'aç-kapa' taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:12
Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.
Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.
YENİ KARARLAR YOLDA Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.
Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda "toplu buluşmadan" kaynaklandığı ifade ediliyor.