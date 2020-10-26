Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye'nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna 'aç-kapa' taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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