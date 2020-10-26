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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye'nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna 'aç-kapa' taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:12
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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Vakaların tüm Türkiye'de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.

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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.

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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.

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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

YENİ KARARLAR YOLDA
Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.

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Koronavirüse karşı yeni kararlar gelecek mi? İşte salgına karşı 'aç-kapa' önlemi

Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda "toplu buluşmadan" kaynaklandığı ifade ediliyor.