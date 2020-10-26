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26 Ekim 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İsrail'den flaş açıklama
Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? İsrail'den flaş açıklama
İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de korona virüs salgınına karşı geliştirilen potansiyel aşının 1 Kasım'da insanlar üzerinde denenmeye başlayacağı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:18