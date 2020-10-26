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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...

Oltayla balık tutan bir kişi yakaladığı balığın içinden çıkanı görünce şaştı kaldı. Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:20
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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...

Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...

Tuttuğu balıktan kancayı çıkarmak isterken balığın diline yapışan keneyi gören kişi kolları sıvadı.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...

Bıçak yardımıyla balığın diline yapışan keneyi çıkartan kişi daha sonra balığı denize geri saldı.

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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...
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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...