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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Uzmanlar başta koronavirüs olmak üzere pek çok hastalıkla savaşta en önemli silahın bağışıklık sistemi olduğunu sık sık vurguluyor. Güçlü bağışıklığın temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve fiziksel aktivitenin yer aldığı ifade edildi. Bağışıklık sistemini güçlendirmede en kritik takviyenin ise çinko bakımından zengin olan yiyeceklerin tüketilmesi olduğu uzmanlar tarafından altını çize çize tekrarlanıyor. Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 15:23
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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Başta koronavirüs (COVİD-19) olmak üzere birçok hastalıkla savaşta önemli silah olan bağışıklık sistemini güçlendiren en kritik element çinkodur. Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte koronavirüsle savaşta en önemli silah olan çinko zengini besinler…

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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

SIĞIR ETİ
85 gram sığır etinde 7.0 miligram çinko bulunur.

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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

NOHUT
Geçmişten günümüze kadar Türk mutfağının en önemli besinlerinden olan nohutuun 150 gramında 2,5 miligram çinko bulunuyor.

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Koronavirüse karşı en önemli silah olan çinko hangi yiyeceklerde var? Çinko açısından zengin besinler nelerdir?

YAĞSIZ KIYMA
Çinko bakımından zengin olan gıdalarda biri olan yağsız kıymanın 85 gramında 5.3 miligram çinko bulunur.