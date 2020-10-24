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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ankara'da asayiş uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı! Ankara'da asayiş uygulamasında FETÖ firarisi yakalandı! Son dakika haberine göre; Ankara'nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanlarına ve umuma açık yerlere yönelik asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.A'nın hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Giriş Tarihi: 24.10.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 08:27
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerden 750 polisin katılımıyla Çankaya'da asayiş uygulaması yapıldı.
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Kurulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçları değerlendiren ekipler, eğlence mekanlarını da denetledi.
FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI Uygulamada, 1848 araç kontrol edildi. 6 bin 397 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan E.A'nın hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve işletme ruhsatlarını da kontrol eden polis ekipleri, 16 kişiye pandemi tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 400 lira para cezası verdi.