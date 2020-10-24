Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırmaya devam etti. Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, "Bu parka kedi-köpek sokmuyor. Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı" dediler.