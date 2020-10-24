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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yer: Bağcılar... Kucağında köpeği ile kedi saldırısına uğradı! Ensesine kadar tırmandı! Çevredeki kişilerin yardımı ile... Yer: Bağcılar... Kucağında köpeği ile kedi saldırısına uğradı! Ensesine kadar tırmandı! Çevredeki kişilerin yardımı ile... Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi, hiç beklemediği bir anda kedi saldırısına uğradı. Adamın üzerine atlayarak sırtına ve ensesine kadar tırmanan kedi, yere atlayarak köpeğe saldırmaya başladı. Saldırgan kedi, çevredeki kişilerin yardımı ile uzaklaştırıldı. Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:11
Bağcılar'da köpeğini gezdirmeye çıkan bir şahsa kedi saldırdı. Saldırıdan köpeğini kurtarmaya çalışan adamın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, 20 Ekim Salı günü akşam saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'ndeki bir parkın kafe bölümünde meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir adam kafenin bahçesine geldiği sırada bir anda kendisine doğru koşan kediyi fark etti.
Kedinin saldıracağını anlayan adam köpeğini korumak için tasmasından tutarak havaya kaldırıp kucağına almaya çalıştı. Saldıran kedi adamın üzerine atlayarak sırtına ve ensesine kadar tırmandı.
Adamın sırtından yere atlayan kedi bu kez de adamın kucağındaki köpeğe saldırmaya devam etti. Kedi ile adamın bir süre mücadele etmesinin ardından çevrede bulunan kişilerin yardımı ile kedi olay yerinden uzaklaştırıldı. Adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, "Bu parka kedi-köpek sokmuyor. Kedi de yavrularını korumak için mecbur saldırdı" dediler.
"Azman" isimli kedinin park içinde bulunan yavrularını korumak için adama ve köpeğine saldırdığı öğrenildi. Bir kaç yıldır aynı parkta yaşayan Azman'ın daha önce de yavrularına yaklaşan köpeklere saldırdığı ifade edildi.