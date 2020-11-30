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Haberler Galeri Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday

Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday

Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Koronavirüse yakalananları nasıl beslenmeli? sorusuna yapılan bir araştırma yanıt verdi. D vitaminin Kovid-19 hastalığına karşılık umut verici olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:28
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Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday
Güçlü bir bağışıklık sistemi için vitaminler ve mineraller gibi mikro besin kaynaklarının yeterince tüketilmesinin gerekli olduğu su götürmez bir gerçek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday
Hal böyle olunca da dünyanın dört bir yanındaki birçok araştırmacı, mikro besinlerin bilinçli bir şekilde kullanıldığında, Covid-19 enfeksiyonunun seyrini hafifletip hafifletemeyeceğini, ciddi sonuçları ve hatta hastaların ölümünü önleyip önleyemeyeceğini yoğun şekilde araştırıyor.
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Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday

D vitamini, en popüler araştırma konularından biri. Yayınlanan araştırmaların bazıları çok umut verici görünüyor. Örneğin İspanyol göğüs hastalıkları uzmanı Marta Castillo'nun çalışması.

Lübeck'teki Schleswig-Holstein Üniversitesi Tıp Merkezi Beslenme Tıbbı Enstitüsü'nde farmakolog ve profesör olan Martin Smollich, "Bu, D vitamininin etkinliğini kanıtlamak için sık sık tekrarlanan çalışmalardan biri" diyor.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday

Smollich, mikro besinler ve gıda takviyeleri üzerine araştırma yapıyor. Vitamin ve minerallerin etkisinin ideolojik ve ekonomik nedenlerle abartıldığı veya küçümsendiği günümzsde Smollich, farklı bir tablo oluşturmaya çalışıyor.

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Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday

BİLİMSEL KANITLARA DAYALI

İlk bakışta Castillo'nun aratırmasının sonucu hayli iyimser: D vitamini verilen 50 corona hastasından sadece biri yoğun bakım ünitesine alındı. D vitamini verilmeyen deneklerin ise yüzde 50'sinin yoğun bakıma ihtiyacı vardı.

Prof. Smollich, "Bu tür çalışmalarda ilk adım, bu iki grubun nasıl oluştuğuna bakmaktır" diyor. D vitamininin etkinliği hakkındaki soruyu gerçekten cevaplayabilmek için, grupların olabildiğince özdeş bir şekilde oluşturulması gerekiyor.