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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Uzmanlardan umut verici sözler: Hafifletmeye aday Koronavirüse iyi gelen besinler | Koronavirüs beslenme önerileri | Koronavirüse yakalananları nasıl beslenmeli? sorusuna yapılan bir araştırma yanıt verdi. D vitaminin Kovid-19 hastalığına karşılık umut verici olduğu ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:28 Güçlü bir bağışıklık sistemi için vitaminler ve mineraller gibi mikro besin kaynaklarının yeterince tüketilmesinin gerekli olduğu su götürmez bir gerçek. GALERİ DEVAM EDİYOR Hal böyle olunca da dünyanın dört bir yanındaki birçok araştırmacı, mikro besinlerin bilinçli bir şekilde kullanıldığında, Covid-19 enfeksiyonunun seyrini hafifletip hafifletemeyeceğini, ciddi sonuçları ve hatta hastaların ölümünü önleyip önleyemeyeceğini yoğun şekilde araştırıyor.
D vitamini, en popüler araştırma konularından biri. Yayınlanan araştırmaların bazıları çok umut verici görünüyor. Örneğin İspanyol göğüs hastalıkları uzmanı Marta Castillo'nun çalışması.
Lübeck'teki Schleswig-Holstein Üniversitesi Tıp Merkezi Beslenme Tıbbı Enstitüsü'nde farmakolog ve profesör olan Martin Smollich, "
Bu, D vitamininin etkinliğini kanıtlamak için sık sık tekrarlanan çalışmalardan biri" diyor.
Smollich, mikro besinler ve gıda takviyeleri üzerine araştırma yapıyor. Vitamin ve minerallerin etkisinin ideolojik ve ekonomik nedenlerle abartıldığı veya küçümsendiği günümzsde Smollich, farklı bir tablo oluşturmaya çalışıyor.
BİLİMSEL KANITLARA DAYALI
İlk bakışta Castillo'nun aratırmasının sonucu hayli iyimser: D vitamini verilen 50 corona hastasından sadece biri yoğun bakım ünitesine alındı. D vitamini verilmeyen deneklerin ise yüzde 50'sinin yoğun bakıma ihtiyacı vardı.
Prof. Smollich, "
Bu tür çalışmalarda ilk adım, bu iki grubun nasıl oluştuğuna bakmaktır" diyor. D vitamininin etkinliği hakkındaki soruyu gerçekten cevaplayabilmek için, grupların olabildiğince özdeş bir şekilde oluşturulması gerekiyor.