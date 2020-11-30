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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı Kaz Dağları'nda bal üretiyor

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:57
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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

Derya Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor.

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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.

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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

KAZ DAĞLARI'NDA KARAR KILDI

Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macaheli, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kaz Dağları'nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.

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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

Bu balları analize gönderen Demircan, sonuçlarda Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek balının Kaz Dağları'ndan çıktığını görerek, çiftliğini de Kaz Dağları eteklerinde bulunan Bayramiç ilçesine kurmaya karar verdi.

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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor

İstanbul'daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor.