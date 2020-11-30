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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı Kaz Dağları'nda bal üretiyor
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:52Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 09:57
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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
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Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
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24
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor
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24
Kadın girişimci İstanbul'daki tekstil işini bıraktı, Kaz Dağları'nda bal üretiyor