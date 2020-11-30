Dev balina kanoyla gezmeye çıkan iki kişiyi yutuyordu! Dehşet dolu anlar böyle kaydedildi

"EYVAH ÇOK YAKINDA"

McSorley, o anı şöyle anlatıyor: "Suyun yüzeyine doğru gelen büyük bir balık grubu, balina için koca bir av yumağı gördüm. Tam da ardından balinan yaklaştığını fark ettim ve 'Eyvah, çok yakında' diye düşündüm. Bir anda havaya kalkıverdim ve tekrar suya düştüm."