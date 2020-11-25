Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sıradan bir taş sandılar ama işin aslı farklı çıktı! 2 bin 750 yıl önce kullanmışlar... Sıradan bir taş sandılar ama işin aslı farklı çıktı! 2 bin 750 yıl önce kullanmışlar...
Son dakika haberine göre; Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte 2 bin 750 yıl önce kullanılmış Urartu dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı. Van Gölü suları ile eski liman kalıntıları arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin olduğu belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:07
Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda Erciş ilçesinde bazı tarihi ve doğal kalıntıların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gölün çekilmesiyle birlikte Erciş Kalesi ve mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıktığı Erciş'te, ilçenin 10 kilometre doğusunda bulunan ve Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı.
Urartular döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2 bin 750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor.
M.Ö. 1000'li yıllarda kurulan ve Asurlular tarafından tarih sahnesinden silinen Urartular, başkentleri Tuşba (Van) olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında imar faaliyetlerinde bulunmuşlar.
Van Gölü'nde deniz taşımacılığına da önem veren Urartular çeşitli limanlar yapmışlar. Bu limanlardan bir tanesi de Deliçay Limanı olarak biliniyor.