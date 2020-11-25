Sıradan bir taş sandılar ama işin aslı farklı çıktı! 2 bin 750 yıl önce kullanmışlar...

Son dakika haberine göre; Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle birlikte 2 bin 750 yıl önce kullanılmış Urartu dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı. Van Gölü suları ile eski liman kalıntıları arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafenin olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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