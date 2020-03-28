Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Yasaklar saat 17.00 itibarıyla başladı. Yasaklar başlamadan hemen önce otogardan hareket eden otobüsler ve yolcular dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladığı 7 maddelik yeni tedbir paketi ile şehirler arası otobüslerin bir süreliğine sefer yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İşte, yasağın ardından otogarlardaki son durum...