28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs seferleri durduruldu. Yasaklar saat 17.00 itibarıyla başladı. Yasaklar başlamadan hemen önce otogardan hareket eden otobüsler ve yolcular dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladığı 7 maddelik yeni tedbir paketi ile şehirler arası otobüslerin bir süreliğine sefer yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İşte, yasağın ardından otogarlardaki son durum...

Şehirlar arası otobüs yolculuğu sınırlandı! İşte otogarlardaki son durum |VideoİŞTE OTOGARLARDAKİ SON DURUM |VİDEO

Giriş Tarihi: 28.03.2020 18:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 19:05
  • 1
  • 26
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

Corona virüsü tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüslerin seferleri kısıtlandı. Otobüsler bir sonraki duyuruya kadar şehirler arası sefer yapamayacak. Uygulama saat 17.00 itibarıyla başladı. Uygulamadan hemen önce Ankara AŞTİ Otogarı'nda yoğunluk gözlendi. İşte yasaktan önceki son seferler sırasında ortaya çıkan görüntüler...

  • 2
  • 26
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

AŞTİ'DE SON SEFERLER YAPILDI

Şehirler arası otobüs seferlerinin valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) son seferler yapıldı.

  • 3
  • 26
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

AKŞAM SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından birçok otobüs firması, akşam seferlerini iptal etti.

  • 4
  • 26
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

SON SEFERLERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle saat 17.00'den önce yolculuk yapmak isteyenler, AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

  • 5
  • 26
Koronavirüs önlemleri kapsamında otobüs seferleri durduruldu! İşte otogarlarda son durum

SEYAHAT İZİN KURULU'NA BAŞVURU YAPILMASI GEREKİYOR

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iller arası otobüs seferleri saat 17.00'den itibaren ancak valiliklerin izniyle yapılabilecek.