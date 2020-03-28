28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 31 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği salı kataloğundaki indirimleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında Unicorn ürün çeşitleri yer alıyor. 31 Mart Salı indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 18:00
  • 1
  • 25
BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 31 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Nemlendirici, makyaj temizleyici, tırnak bakım ürünleri, kuru şampuan, traş kolonyası, diş macunu-fırçası, oda kokusu, Unicorn ürün çeşitleri ve el kremi bu katalogda birleştirildi. Peki, BİM'de indirimli ürünler ne kadar? İşte 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

  • 2
  • 25
BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Botanik Nemlendirici 50 ml Garnier

• Gül Suyu

• Yeşil Çay

  • 3
  • 25
BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Botanik Makyaj Temizleyici 200 ml Garnier

• Süt

• Tonik

  • 4
  • 25
BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Taç Çeşitleri

• Peluş

• Kadife

• Örgülü

  • 5
  • 25
BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Tırnak Bakım Ürünleri Kalyon

7,95 TL