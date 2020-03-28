BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 31 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Nemlendirici, makyaj temizleyici, tırnak bakım ürünleri, kuru şampuan, traş kolonyası, diş macunu-fırçası, oda kokusu, Unicorn ürün çeşitleri ve el kremi bu katalogda birleştirildi. Peki, BİM'de indirimli ürünler ne kadar? İşte 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...