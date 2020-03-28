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BİM'den sürpriz bakım ürünleri! 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 31 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bakım ürünlerinin ağırlık verildiği salı kataloğundaki indirimleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında Unicorn ürün çeşitleri yer alıyor. 31 Mart Salı indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 31 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 28.03.2020 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 18:00
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