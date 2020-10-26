Koronavirüs kapalı alanda 4 dakikada bulaşıyor!

Son dakika haberine göre; Havaların soğuması ve kapalı alanda kalma sürelerinin artması Kovid-19 ile ilgili tedbirlerin önemini artırıyor. Son tespitlere göre iki kişinin açık alanda maskesiz 10 dakika, kapalı alanda ise 4 dakika konuşması bulaşma riski oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 06:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL