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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Koronavirüs kapalı alanda 4 dakikada bulaşıyor! Son dakika haberine göre; Havaların soğuması ve kapalı alanda kalma sürelerinin artması Kovid-19 ile ilgili tedbirlerin önemini artırıyor. Son tespitlere göre iki kişinin açık alanda maskesiz 10 dakika, kapalı alanda ise 4 dakika konuşması bulaşma riski oluşturuyor. Giriş Tarihi: 26.10.2020 06:25 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 06:26
Tüm dünyayı etkisi alan Kovid-19 bulaşı riski açık ve kapalı ortamda geçirilen süreye göre değişkenlik gösteriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Açık alanlar mesafeye uyum sağlanabilmesi açısından avantaj sağlarken aynı zamanda güneş ışığının ultraviyole etkisiyle virüsün bulaşması zorlaşıyor. Bu nedenle güneş ışığı ve dış ortam sıcaklığında karşıdaki kişiden virüsü kapma ihtimali ile iç havanın kuru olduğu kapalı ortamda kapma ihtimali arasında fark bulunuyor.
Havaların soğumaya başlamasının ardından hem kapalı alanda kalma süresinin hem de kişi sayısının artması, virüsün yayılmasının kolaylaştığı ortama işaret ediyor.
Açık alanda, karşıdaki kişinin maskeli olması durumunda virüs riski bulunmuyor ve maske takılmaması halinde bu kez sosyal mesafeyi korumak ön plana çıkıyor. Kapalı alanda maske takılması durumunda da virüs riski bulunmuyor ancak yüzün açık hale getirilmesi ve maskesiz kalınan sürenin 1-2 dakikanın üzerine çıkması halinde tehlike başlıyor.
Son değerlendirmelere göre kapalı alanda kişilerin 15 dakika maskesiz kalması risk yaratıyor. Virüsün, konuşmayan iki kişinin yürürken birbirinin yanından geçip gitmesi halinde bulaşması ise mümkün değil.