Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Boyu büyüklüğünde dev balık avladı Çanakkale'de tüpsüz olarak, zıpkın ile 23 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (47), 35 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydetti. Giriş Tarihi: 26.10.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 09:02
Boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarıyla sosyal medya fenomeni olan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak geçen günlerde Gökçeada açıklarında dalış yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüpsüz olarak 23 metreye gerçekleştirdiği serbest dalışta, karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Turan, bu anları da su altı kamerasıyla kaydetti.
Rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, 1 metre 70 santim boyunda ve 35 kilogram ağırlığındaki akyayı 23 metre derinlikte avlarken ve su yüzeyine çıkarırken yaşadığı zorluk ve sonrasında yaşadığı sevinç ise görüntülere yansıdı.
Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları...
Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo ..