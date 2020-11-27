Bunun büyük hata olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım uyardı: "İlaçların organ hasarına neden olabilecek yan etkileri yok. İnsanlar 8 ilaç kullanmaktan korkuyor ama o ilaç 200 mg'lık ilaç. 8 tanesi 1600 mg yapıyor. İlaçların yarım bırakılmaması gerekiyor. Karaciğer değerlerini yükseltebiliyor ama bu ilaçtan karaciğer ile ilgili sıkıntı yaşayan hiç hasta görmedim. Bol su içerlerse, bol taze sebze-meyve de yerlerse ilacın etkilerini vücutlarından daha kolay atarlar. Bu ilaçlar akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar."