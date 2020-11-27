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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs ilaçsız geçer mi? Koronavirüs ilaçları zararlı mı? Uzmanlardan hayati uyarı: Bunu sakın yapmayın Koronavirüs ilaçsız geçer mi? Koronavirüs ilaçları zararlı mı? Uzmanlardan hayati uyarı: Bunu sakın yapmayın Koronavirüs ilaçsız geçer mi? Koronavirüs ilaçları zararlı mı? Hızla tırmanışa geçe virüsle ilgili uzmanlardan vatandaşa kritik bir uyarı geldi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların vücuda veya organlara zarar vereceği kanısıyla ilaca temkinli yaklaşan hastalar, kendilerini ciddi bir tehlikeye atıyor. Kulaktan dolma sözlerle hastalığın tedavisinde verilen ilacı kullanmamak kişiyi büyük bir tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilaç kullanmayanların veya tedavisine geç başlanan hastalarının çok büyük bir kısmının hastalığı ağır atlattığını ifade etmişti. Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:11
Bunun büyük hata olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım uyardı: "
İlaçların organ hasarına neden olabilecek yan etkileri yok. İnsanlar 8 ilaç kullanmaktan korkuyor ama o ilaç 200 mg'lık ilaç. 8 tanesi 1600 mg yapıyor. İlaçların yarım bırakılmaması gerekiyor. Karaciğer değerlerini yükseltebiliyor ama bu ilaçtan karaciğer ile ilgili sıkıntı yaşayan hiç hasta görmedim. Bol su içerlerse, bol taze sebze-meyve de yerlerse ilacın etkilerini vücutlarından daha kolay atarlar. Bu ilaçlar akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar." GALERİ DEVAM EDİYOR AKCİĞER HASARI VE OKSİJEN DÜŞÜŞÜNÜ KESİN OLARAK AZALTIYOR
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım uyarıyor: "
Son günlerde hastalarda ilaçları bırakma eğilimi görüyorum, 'İlaç içtik daha kötü olduk, ilaç içtik ateşimiz çıktı' diyerek ilaçları yarım bırakabiliyorlar. Bu ilaçlar Covid akciğer hasarı ve oksijen düşüklüğünü kesinlikle azaltıyor. İlaçları yarım bırakırlarsa kötüye gitme ihtimalleri artar. Lütfen tedavinizi tamamlayın" YARIDA BIRAKANLARA UYARI
Durumu ağır olmayan çoğu hasta Covid'i evlerinde atlatıyor. Burada en çok dikkat çeken nokta ise son zamanlarda tedavisini tamamlamayan hastalar.
Bazı kulaktan dolma bilgiler, ilaçların vücuda veya organlara zarar vereceği endişesi ile insanlar ilaçlara temkinli yaklaşabiliyor ya da ateşi çıkınca 'ilaç işe yaramadı, ilaca rağmen ateşim çıktı' diyerek bırakabiliyor. Bunun büyük hata olabileceğini ve durumlarının kötüleşebileceğini ise unutuyorlar. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, ilaçların organ hasarına neden olabilecek yan etkileri olmadığını belirtti ve şu son dakika uyarılarını yaptı:
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Tanı aldıktan sonra hastanın genel durumu iyi olsa bile Favipiravir'i erken dönemde kullanmamak; ilerleyen dönemlerde zatürre gelişimini kolaylaştırıyor. Şunu iyi biliyoruz Favipiravir, Covid'de zatürre gelişim oranlarını azaltıyor. Plaquenil (hidroksiklorokin sülfat) isimli ilacımız oksijen düşüklüğünü önlemede etkili bir ilaç. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız telekonferansta da 100 bine yakın hasta tecrübesi görüşüldü. Biz bu iki ilacın birlikte kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.