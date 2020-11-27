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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Görenleri dehşete düşüren olay! Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu Görenleri dehşete düşüren olay! Simit ve ekmekle beslediğimiz martı tavşanı tek lokmada yuttu
Türkiye'de vapurlarda simit ve ekmek atarak beslediğimiz martılar görenleri dehşete düşürdü. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında, bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu anlar kameraya kaydedildi. Ülkemizde vatandaşların simit attığı martıların tavşanları canlı canlı yemesi görenlerin tüylerini diken diken etti.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 06:49
Bizim simit yerken görmeye alışık olduğumuz martılar tam bir etobur çıktı. İngiltere'nin Galler bölgesinde bir martı önce, çukurda bulunan tavşanın kafasını gagası ile ısırdı.
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Daha sonra gagası ile çukurdan çıkardığı tavşanı bir kaç saniye içinde diğer martıların gözleri önünde yuttu.
Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.
Görüntünün biraz ilginç olmasına rağmen vahşi yaşam uzmanları, tavşanların martı gibi deniz kuşlarının diyetleri açısından çok önemli olduğunu söylediler.
Adada bulunan görevliler Nisan ayının başından bugüne kadar adada 8,534 martı saydıklarını ve bu rakamın 1953 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu ifade ettiler.