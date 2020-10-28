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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 yıllık çalışma sonucu 70 milyon yıllık dinozor fosilleri bulundu! Yüzlerce yumurta kalıntısı... 5 yıllık çalışma sonucu 70 milyon yıllık dinozor fosilleri bulundu! Yüzlerce yumurta kalıntısı...
Son dakika haberi... Güney Amerika ülkesi Arjantin'in kuzeyindeki La Rioja eyaletinde yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor kalıntılarının bulunduğu açıklandı. Çok sayıda bilim insanın çalışmasıyla bulunan yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiği de duyuruldu.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 09:05
La Rioja Valisi Ricardo Quintela, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda La Rioja eyaletinin, Vinchina şehrine bağlı Santa Domingo bölgesinde, çok sayıda bilim insanının çalışmasıyla yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiğini duyurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Quintela, bu keşfin,
"Communications Biology" dergisinde yayınlandığını ve dinozor fosillerinin, otobur, uzun boyunlu "Titanozorlar" olarak bilinen dinozorların iki yeni türüne ait olduğunu açıkladı. Fotoğraf: Arşiv
5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan keşfi
"taşıl bilimi için hazine" şeklinde niteleyen Quintela, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti. Fotoğraf: Arşiv
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.
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