Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde…. Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl mantar toplayan Mustafa İnce bu yıl gezinirken öyle bir şey buldu ki... Ağırlığı 5 kilonun üzerinde olan devasa yapısıyla görenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:56
Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl mantar toplayan Mustafa İnce bu yıl gezinirken öyle bir şey buldu ki... Ağırlığı 5 kilonun üzerinde olan devasa yapısıyla görenleri hayrete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.
Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti.
İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce,
"Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.
İşte görenleri hayrete düşüren o mantar...