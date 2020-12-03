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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl mantar toplayan Mustafa İnce bu yıl gezinirken öyle bir şey buldu ki... Ağırlığı 5 kilonun üzerinde olan devasa yapısıyla görenleri hayrete düşürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 14:56
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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

Muğla'nın Bodrum ilçesinde her yıl mantar toplayan Mustafa İnce bu yıl gezinirken öyle bir şey buldu ki... Ağırlığı 5 kilonun üzerinde olan devasa yapısıyla görenleri hayrete düşürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti.

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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.

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Gezinirken çam ağacının dibinde buldu! Devasa yapısıyla hayrete düşürdü! Ağırlığı 5 kilonun üzerinde….

İşte görenleri hayrete düşüren o mantar...