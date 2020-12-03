BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Katı meyve sıkacağı, tencere ve tava çeşitleri, saklama kabı, masa örtüsü, burun kılı alma cihazı, saç kesme makinesi, 3 katlı çamaşır kurutmalık, post halı, oyuncak çeşitleri, tekstil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu cuma hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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