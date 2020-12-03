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Haberler Galeri BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Katı meyve sıkacağı, tencere ve tava çeşitleri, saklama kabı, masa örtüsü, burun kılı alma cihazı, saç kesme makinesi, 3 katlı çamaşır kurutmalık, post halı, oyuncak çeşitleri, tekstil ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. BİM cuma kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu cuma hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:28
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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin bu haftaki kampanyalı ürünleri arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM cuma kampanyaları neler? BİM'de hangi ürünler olacak? İşte BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

Katı Meyve Sıkacağı

• Meyve suyu haznesi kapasitesi 500 ml
• Posa sürahi haznesi kapasitesi 1500 ml
• Kaymaz ayaklar
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik gövde ve parçalayıcı
• Temizlemesi kolay parçalar

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BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Tava 28 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur

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  • 24
BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Karnıyarık Tenceresi 28 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur

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  • 24
BİM 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Tencere çeşitleri, yatak örtüsü, saklama kabı, post halı, tekstil ürünleri...

Bonera Pro Plus
Sahan 22 cm

• Ocak üstü ve fırın kullanımına uygundur