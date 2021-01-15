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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs aşısında son durum | Kimler koronavirüs aşısı olmayacak! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan açıkladı Koronavirüs aşısında son durum | Kimler koronavirüs aşısı olmayacak! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan açıkladı Koronavirüs aşısında son durum | Türkiye'de risk grubundakiler ve sağlık çalışanları Çin'den gelen koronavirüs aşısını olmaya başladı. Bilim kurulu üyeleri aşı hakkında merak edilen tüm detayları vatandaşlarla paylaşıyor. Kurul üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşı olmayacak gruptaki kişileri de açıkladı. Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 15:28
Sağlık çalışanlarından sonra diğer grupların aşılamaları başlayacak. TRT Haber'in haberine göre; Bazı gruplara ilk etapta aşı yapılmayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR KİMLER AŞI OLAMAYACAK? Son altı ay içerisinde hastalık geçirenlerin aşılanmasına gerek olmadığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Bu süreçte tabii ki vücudun antikor gibi bir yanıt verebilmesinin yanı sıra hücresel bir immünite de söz konusu. Eğer hasta endişeleniyorsa durumundan, aşı için başvurabilir altı aydan sonra bir sakınca yok" dedi. Prof. Dr. Turan, antikor düzeyi düşenlerin aşı başvurusunda bulunabileceğine de vurgu yaptı. 'HAMİLELER VE 18 YAŞ ALTI, YETERLİ VERİ OLMADIĞINDAN AŞILANMAYACAK' Hamileler ve 18 yaş altı gruba dair yeterli çalışma olmadığı için aşılanmayacak. Turan konuyla ilgili şunları aktardı: "Bütün aşı çalışmalarında 18-59 yaş arası aşılanarak çalışmalar gerçekleştirildi. Veriler oradan geliyor ,o yüzden biz 18 yaş altına aşı yapmama kararı aldık. Çünkü yeterli veri yok. İleri yaşa gelince 65 yaş üzerinde yapılan aşılamaların immün yanıtının koruyuculuk oranının bir miktar zayıf olacağını biliyoruz, o yüzden bu grup hastalarda aşılamayı istiyoruz. Azda olsa koruyuculuk olacağını düşündüğümüz için."