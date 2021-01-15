Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

Akrepler, yılanlar, fareler, çıyanlar gibi hayvanlar hemen hemen herkese korku salıyor. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi. Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı.