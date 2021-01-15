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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

Akrepler, yılanlar, fareler, çıyanlar gibi hayvanlar hemen hemen herkese korku salıyor. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi. Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı.

Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:08
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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

Akrep ve fare karşıya geldi.

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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı

İşte o savaşın kazananı.

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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı
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Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı