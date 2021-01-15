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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı Akrep ve fare karşı karşıya geldi! Sonunda bakın kim kazandı
Akrepler, yılanlar, fareler, çıyanlar gibi hayvanlar hemen hemen herkese korku salıyor. Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi. Akrep ve fare karşıya geldi. İşte o savaşın kazananı.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 15:08
Yer altı dünyasının iki canlısının yaşam savaşı kamerayla görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akrep ve fare karşıya geldi.
İşte o savaşın kazananı.