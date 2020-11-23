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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs aşısı Türkiye | Koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Koronavirüs aşısı Türkiye | Koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Koronavirüs aşısı Türkiye | Koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı ücreti mi olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili önemli detayları verdi. Çinli ilaç firması Sinovac'ın aşısında son durum ne? Aşılar ücretsiz mi olacak? İşte aşı hakkında merak edilen o soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:36
Hürriyet'in haberine göre; işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısına ilişkin merak edilen tüm sorulara verdiği yanıtlar....
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR Sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuşmamızda özellikle aşı konusunda etraflı bilgiler verdi
Dr. Koca'dan öğrendiğim önemli, net ve açık bilgilerden biri de şu oldu: çinli aşı üreticisi 'sinovac' ile görüşmeler tamamlanmış. gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atılmış. ilk uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış.
Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göğüs göğüse bir mücadele veren değerli ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O maksimum riskli sağlık grubu aşılandıktan sonra da sıra “kronik hastalardan ve diğer risk gruplarından oluşan kişilere” gelecek. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam rakamın 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi. AŞI ÜCRETSİZ OLACAK DR. Koca'dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.