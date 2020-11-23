Koronavirüs aşısı Türkiye | Koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak?

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

DR. Koca'dan aldığım önemli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek.