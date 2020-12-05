Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı

Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı... ABD'li Wall Street Journal gazetesi, 100 milyonlarca sipariş verilen Pfizer ve Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in ürettiği aşıda pürüz çıktığını yazdı. Tüm dünyanın beklediği aşıda son adıma gelinirken tüm dünya bu sorunu aşmak için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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