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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı

Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı... ABD'li Wall Street Journal gazetesi, 100 milyonlarca sipariş verilen Pfizer ve Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in ürettiği aşıda pürüz çıktığını yazdı. Tüm dünyanın beklediği aşıda son adıma gelinirken tüm dünya bu sorunu aşmak için seferber oldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:55
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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı
Koronavirüs salgınına karşı Pfizer'le Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTEch'in ortak geliştirdiği aşıya İngiltere onay verince geri sayım başlamıştı.
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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı
Böylece İngiltere koronavirüs aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke oldu. Guardian'a göre MHRA, son aylarda, nihai verilerini 23 Kasım'da sunan Pfizer/BioNTech dahil, çeşitli aşıları son aylarda değerlendirmeye tabi tutuyordu.
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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı
Bilim dünyasında çığır açan ve dünyanın dört bir yanında manşetlere taşınan Türeci ve Şahin, İngiliz Dailymail gazetesi tarafından "dünyayı kurtaran çift" olarak nitelendirilmişti..
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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı
Pfizer ve BioNTech, aşının başarısını, "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle nitelendirmişti. Aşı, 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilmişti.
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Koronavirüs aşısı son durum | Pfizer'in aşısında sürpriz gelişme! İlk engel çıktı
İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay vermişti.