Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri hangi yerlerin açık olacağı duyuruldu. Eczane, bakkal ve manav gibi yerlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı? İşte hafta sonu yasağında açık olan yerler...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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