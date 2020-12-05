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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri hangi yerlerin açık olacağı duyuruldu. Eczane, bakkal ve manav gibi yerlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı? İşte hafta sonu yasağında açık olan yerler...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 10:17
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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

Hafta sonu yasağında nereler açık olacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günlerinde açık olacak yerler merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 5 Aralık Cumartesi bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı? Hafta sonu yasağında açık olan yerler nereler? İşte cevaplar...

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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

BUGÜN MARKET, MANAV VE KASAP AÇIK MI?

Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar saat 10.00'da açılacak saat 17.00 kapanacak.

Öte yandan manav, kasap ve kuruyemişçiler de 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Hafta sonu eczaneler nöbetçi sistemde hizmet veriyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczaneler listesine ulaşabilirsiniz.

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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

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Hafta sonu yasağında açık olan yerler: 5 Aralık bugün eczaneler, restoranlar, bakkallar, manavlar, kasaplar açık mı?

SOKAK ARALARINDA EKMEK DAĞITIMI YASAKLANDI

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.