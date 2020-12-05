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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler

Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor? İşte orduların kullandığı tüfekler... Dünyanın en güçlü ülkeleri, askeri anlamda silah sanayisine büyük önem veriyor. Orduların kullandığı milli silahların hepsi de birbirinden farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Türkiye, Silahlı Kuvvetleri için ürettiği o silahlarıyla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 05.12.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 12:23
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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler

İşte birbirinden önemli ülkelerin, kendi orduları için ürettiği silahlar. Türkiye'nin silahları görenlerin göğsünü kabarttı.

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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler
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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler
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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler
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Son dakika | Türkiye hangi silahları kullanıyor! İşte orduların kullandığı tüfekler