Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar | Aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı! O ülkede yer yerinden oynadı

Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar | Aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı! O ülkede yer yerinden oynadı... Koronavirüs aşısında gelen güzel haberler, insanlığa umut oldu. Belçika, bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.