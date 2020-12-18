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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar | Aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı! O ülkede yer yerinden oynadı Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar | Aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı! O ülkede yer yerinden oynadı Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar | Aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı! O ülkede yer yerinden oynadı... Koronavirüs aşısında gelen güzel haberler, insanlığa umut oldu. Belçika, bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı. Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:39 Kabus gibi geçen 2020 yılı sona ererken yeryüzünde yaklaşık 75 milyon insana bulaşan koronavirüs salgınına karşı artık tüm gözler aşılarda. GALERİ DEVAM EDİYOR Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın danışma kurulu, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının acil durumda kullanılmasına onay verilmesini tavsiye etti. FDA bağımsız uzmanlar kurulu, bugünkü toplantısında 20 'evet' oyu ve bir uzmanın çekimser kalmasının ardından, Moderna'nın yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Covid-19 aşısının, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılmasını tavsiye etti. Kurulun tavsiyesinin ardından FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor. Resmi onayın ardından yaklaşık 5,9 milyon doz aşı, ABD içinde dağıtıma çıkacak. Moderna'nın aşısı, onay sürecinin tamamlanmasıyla güvenli olduğu ve etkinliği teyit edilen ikinci aşı olacak. ABD'nin aşı alanındaki yetkili kurumu FDA, geçen Cuma günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı için onay vermişti. Aşı, ABD genelinde öncelikli kesimler için uygulanmaya başlanmıştı.