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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi! Müge Anlı kaç yaşında? Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi! Müge Anlı kaç yaşında?
Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı, ekibinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle şaşkına döndü. Stüdyoya getirilen pasta ile Müge Anlı'nın doğum günü kutlanırken, ünlü gazeteci duygulu anlar yaşadı. Ekran başındaki izleyiciler ise Müge Anlı'nın yaşını merak etti. Peki Müge Anlı kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 11:10
ATV'nin sevilen ismi Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Müge Anlı, yapılan sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı. Müge Anlı için hazırlanan pasta da dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı, sevenleri ile birlikte bir aşevi projesi başlatmış ve Türkiye'nin birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyordu.
Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi uygulaması şeklindeki pasta beğenildi.
Ünlü gazeteci Müge Anlı'nın hayranları yaşını merak etti. Peki Müge Anlı kaç yaşında?
İşte Müge Anlı ve ünlülerin yaşları.