Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi! Müge Anlı kaç yaşında?

Müge Anlı canlı yayında büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. ATV'nin fenomen ismi Müge Anlı, ekibinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle şaşkına döndü. Stüdyoya getirilen pasta ile Müge Anlı'nın doğum günü kutlanırken, ünlü gazeteci duygulu anlar yaşadı. Ekran başındaki izleyiciler ise Müge Anlı'nın yaşını merak etti. Peki Müge Anlı kaç yaşında?