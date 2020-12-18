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Haberler Galeri 18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

BİM'de bu hafta neler var? 18 Aralık tarihli BİM aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda pilates ve fitness ürünlerinden oyuncak çeşitlerine, elektronik ev aletlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bulunuyor. BİM cuma indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:20
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18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

BİM cuma indirimleri neler? 18 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. BİM marketlerin yayımladığı katalogda sürpriz ürünlerin yer aldığı görülüyor. Bugün satışa çıkan kampanyalı ürünler arasında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. BİM kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

Dijitsu 50 Inç Uydu Alıcılı Smart TV

• 3840x2160 çözünürlük
• DVB-C kablolu yayın alabilme
• Karasal yayınları alabilme
• Ram: 1.5 GB
• Rom: 8 GB
• 8W+8W ses çıkış gücü
• Android 9.0
• 4 çekirdek
• 3 HDMI
• 2 USB
• Wi-Fi 2T2R
• Ücretsiz kurulum

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18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

Arnica
Cyclone Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı

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18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

Fakir
Buharlı Ütü

• Kendi kendini temizleme özelliği
• Şok buhar oranı 120 g

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18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

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