18 Aralık 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu: Akıllı bileklik, kahve ve çay makinesi, spor ürünleri dikkat çekiyor

BİM'de bu hafta neler var? 18 Aralık tarihli BİM aktüel ürünler satışa çıktı. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda pilates ve fitness ürünlerinden oyuncak çeşitlerine, elektronik ev aletlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bulunuyor. BİM cuma indirimlerini merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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