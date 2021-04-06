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Haberler Galeri Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Gana'nın başkenti Akra sahilinde en az 80 yunus kıyıya vurdu. Yunusların ölüm nedeni tespit etmek için Akra'daki Osu Kalesi Plajı'ndan balık ve su örnekleri aldığını söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 17:35
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Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra sahillerinde Cuma gününden bu yana ölü yunuslar bulunuyor.

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Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Akra sahillerinde toplam 80 yunusun kıyıya vurduğu belirtildi.

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Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Gana Balıkçılık Bakanlığı, yunusların ölüm nedeni tespit etmek için Akra'daki Osu Kalesi Plajı'ndan balık ve su örnekleri aldığını söyledi.

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Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Gana Balıkçılık Komisyonu Başkanı Michael Arthur Dadzie, sahilde ölü bulunan yunusların sayısının 80 ve 100 arasında olduğunu açıkladı. Gana Gıda ve İlaç Kurumu, pazarlardaki deniz ürünlerinin incelendiğini duyurdu.

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Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı

Birazdan göreceğiniz görüntüler insanın verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serecek cinsten. İtalya'nın Sardunya Adasında hamile balina ölü olarak bulundu.