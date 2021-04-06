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06 Nisan 2021, Salı
Haberler Galeri Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı
Son dakika: Onlarcası kıyıya vurdu! İnceleme başlatıldı
Son dakika haberi... Gana'nın başkenti Akra sahilinde en az 80 yunus kıyıya vurdu. Yunusların ölüm nedeni tespit etmek için Akra'daki Osu Kalesi Plajı'ndan balık ve su örnekleri aldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 17:35