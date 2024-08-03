Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

30 Temmuz'da, Çin'in Nantong şehrinde Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, yerel bir otel restoranında çalışan iki şefin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Ancak bu cezanın nedeni oldukça garip bir uygulamayı ortaya çıkardı. İki şef, bozuk yemeklerin fark edilmesini engellemek için oldukça ilginç ve şok edici bir yöntem denemiş. İşte detaylar...