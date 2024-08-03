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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

30 Temmuz'da, Çin'in Nantong şehrinde Chongzhou Bölgesi Pazar Yönetim Bürosu, yerel bir otel restoranında çalışan iki şefin hapse mahkum edildiğini duyurdu. Ancak bu cezanın nedeni oldukça garip bir uygulamayı ortaya çıkardı. İki şef, bozuk yemeklerin fark edilmesini engellemek için oldukça ilginç ve şok edici bir yöntem denemiş. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 12:11
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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

Çin'de iki şef bozuk yemekleri saklamak için toksik yöntemler kullandı, 160.000 Yuan ceza aldı.

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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

İki şefin "toksik ve zararlı yiyecek" servis etmekten dolayı 160.000 yuan (22.000 dolar) para cezası ödemek zorunda kaldıklarını duyuruldu. İki suçlunun, yemeklerinde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandıkları ve müşterilerin mide rahatsızlığı yaşamalarını önlemek için bu yemekleri gentamisin sülfat içeriğine sahip bir ilaç karıştırdıkları bildirildi.

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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

MİDELERİ BOZULMASIN DİYE...

Polis soruşturmasına göre, şefler en az 1.612 porsiyon gentamisin sülfat karışımlı yemek sattı. 8World'un yakın zamanda bildirdiğine göre, bu tuhaf vaka, Guanyinshan Garden Oteli çalışanı tarafından Pazar Yönetim Bürosu'na şeflerin son kullanma tarihi geçmiş yiyecek malzemelerinin etkilerini azaltmak için gentamisin kullandıklarını bildirmesiyle ortaya çıktı.

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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

"MASA BAŞINA BİR ENJEKSİYON"

Özellikle tavuklu yemeklerde, beklenen etkiyi sağlamak için "masa başına bir enjeksiyon" oranında gentamisin sülfat ile kullanılmıştı. Polis, Nantong Şehri'ndeki restorana baskın düzenlediğinde, mutfakta otel tamircisi Zhang tarafından satın alınmış 101 kutu gentamisin sülfat bulundu.

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Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: Bozuk yemekleri mide ilacıyla pişirip...

Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı.