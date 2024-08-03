03 Ağustos 2024, Cumartesi
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...
Türkiye'nin en zeki şehirleri nihayet belirlendi! 81 ilde yapılan kapsamlı bir araştırma, şehirlerin ortalama zeka seviyelerini ayrıntılı bir şekilde ölçerek, Türkiye genelindeki zeka düzeyindeki farklılıkları ortaya koydu. Katılımcıların cevapları detaylı bir şekilde analiz edilerek hazırlanan zeka haritası, şehirler arasındaki zeka farklılıklarını gözler önüne serdi. İşte, Türkiye'nin zeka açısından en yüksek puan alan şehirleri ve araştırmanın dikkat çekici bulguları…
Giriş: 03.08.2024 14:47 Güncelleme: 03.08.2024 14:48
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