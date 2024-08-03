IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri nihayet belirlendi. Katılımcılara çeşitli zeka testleri ve sorular yöneltilerek oluşturulan liste, ilk sırayı alan iliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Türkiye'nin en zeki şehri hangi il oldu? Merakla beklenen bu liste ve dikkat çekici sonuçlar, Türkiye'nin zeka haritasını gözler önüne serdi. İşte detaylar ve Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralaması…

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN LİSTESİ!