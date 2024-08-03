03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye'nin en zehir gibi zekası olan ili...

Türkiye'nin en zeki şehirleri nihayet belirlendi! 81 ilde yapılan kapsamlı bir araştırma, şehirlerin ortalama zeka seviyelerini ayrıntılı bir şekilde ölçerek, Türkiye genelindeki zeka düzeyindeki farklılıkları ortaya koydu. Katılımcıların cevapları detaylı bir şekilde analiz edilerek hazırlanan zeka haritası, şehirler arasındaki zeka farklılıklarını gözler önüne serdi. İşte, Türkiye'nin zeka açısından en yüksek puan alan şehirleri ve araştırmanın dikkat çekici bulguları…

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 14:47 Güncelleme: 03.08.2024 14:48
  • 1
  • 82
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehri nihayet belirlendi. Katılımcılara çeşitli zeka testleri ve sorular yöneltilerek oluşturulan liste, ilk sırayı alan iliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Türkiye'nin en zeki şehri hangi il oldu? Merakla beklenen bu liste ve dikkat çekici sonuçlar, Türkiye'nin zeka haritasını gözler önüne serdi. İşte detaylar ve Türkiye'nin en zeki şehirlerinin sıralaması…

TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİNİN LİSTESİ!

  • 2
  • 82
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

81- Bingöl: 94.19

  • 3
  • 82
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

80- Siirt: 94.52

  • 4
  • 82
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

79- Hakkari: 95.16

  • 5
  • 82
IQ seviyesine göre iller baştan aşağı sıralandı: İşte Türkiye’nin en zehir gibi zekası olan ili...

78- Artvin: 95.36