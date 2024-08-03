03 Ağustos 2024, Cumartesi
Herkes bölgesindeki fayı görebilecek! 'Deprembis' uygulamasına fay hatları da eklendi
Son dakika haberine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına, fay hatlarını ve bölgede geçmişte olmuş depremler ile fayın ileride hangi büyüklükte deprem üretebileceği bilgilerinin de eklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Kutoğlu, "Vatandaşlarımız artık bulundukları bölgedeki fayların mevcudiyetini, fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini ve en son ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem ürettiğini, fayın üzerine tıklayarak görebilecekler." dedi.
Giriş: 03.08.2024 11:56 Güncelleme: 03.08.2024 12:26
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