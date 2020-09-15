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Haberler Galeri ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 16 Eylül kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bu hafta en çok dikkat çeken ürün ise 19 parça kahvaltı takımı seti oldu. Öte yandan tost peyniri, atıştırmalık ürünler, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği, tost ekmeği, temizlik ve bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:22
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ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 16-22 Eylül 2020 aktüel ürünler neler? Bu hafta ŞOK'ta birbirinden muhteşem ürünler bulunuyor. Teknolojiden mobilya ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler olacak? İşte ŞOK 16 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

İçim Tost Peyniri 400 gr

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri • 1350 ml
Pril Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı • 1405 m

Danette Disney Çikolatalı Puding

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ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Haribo 130 gr

Ülker Çikolata Avantaj Paketi 72 gr

Ülker Halley Duo Çikolatalı Çilekli 225 gr

Ülker Çizi 4'lü 280 gr

Lays Fırından Haşhaş Taneli ve Kırmızı Biberli 96 gr

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ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Cafe Crown Latte 16x17 gr

Obsesso 250 ml

Uno Anadolu Hamburger Ekmeği 8'li 432 gr
Uno Anadolu Sandviç Ekmeği 7x65 gr
Uno AnadoluTost Ekmeği 670 gr

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ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

İpana 3DW Luxe Kömür Etkili Diş Macunu 75 ml + OralB Diş Fırçası Tekli

Orkid Platinum Gece 18'li/Nomal 26'lı

Sleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı

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