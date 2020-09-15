ŞOK'tan 19 parça kahvaltı takımı seti sürprizi! İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK 16 Eylül kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bu hafta en çok dikkat çeken ürün ise 19 parça kahvaltı takımı seti oldu. Öte yandan tost peyniri, atıştırmalık ürünler, hamburger ekmeği, sandviç ekmeği, tost ekmeği, temizlik ve bakım ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 16 Eylül 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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