Mahalleli korku içinde: Adete ortadan ayrılacak gibi... İstanbul Güngören'de bulunan bir bina, çökme riski oluşturduğu için mahalleliyi tedirgin ediyor. Binada oturanlar çaresizlik içinde olduklarını söylerken; 5 katlı 40 yıllık binanın, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var. Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:56
Güngören'de, duvarları ve kolonlarında çatlaklar oluşan 5 katlı binadaki çökme riski mahalle sakinlerini korkutuyor. Binada oturanlarda çaresizlik içinde.
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Akıncılar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı 40 yıllık binada, kolonları ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yıkılma riski var.
9 daireden oluşan 40 yıllık binada 3 aile evlerinde kalmayı sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre belediye ekipleri tarafından karot örneği alınıp boşaltma kararı alınan bina çökme riski taşıyor.
Binanın arka bölümünde bulunan duvarların birbirinden ayrıldığı görülürken, balkonlarında derin çatlaklar olduğu ve beton içindeki demirlerin ortaya çıktığı gözlendi. Bina sakinleri ile çevredekiler yetkililerden yardım istiyor.
"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"
Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.