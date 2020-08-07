Mahalleli korku içinde: Adete ortadan ayrılacak gibi...

"BİNAYA KORKARAK GİRİYORUZ"

Binanın en alt katında esnaf olan Tülay Yıldız, "Çökme riski var, çalışamıyoruz. Şuan dükkanım kapalı dükkan bulunca taşınmayı düşünüyorum. Binaya korkarak giriyoruz. Sallantı olduğunda yıkılacak diye korkuyorum. Belediyeye başvuruldu. Binanın sakat olduğu söylendi. Müteahhitle anlaşıldı. Herhalde yıkacaklar. Üç aile oturuyor. Kiralar yüksek olduğu için ev bulamıyorlar" dedi.