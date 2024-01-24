Yapay zeka bu meslekleri tahtından edebilir! Bu listeye mutlaka göz atın! Bu işlerin 5 yıl ömrü kaldı!

Yapay zeka son dönemde birçok meslek dalında ve teknolojik cihazlara entegre bir şekilde kullanılıyor. Sahip olduğu özellikleri ve becerilerine bakıldığında bir konu hakkında kitap yazabiliyor, zor bir matematik sorusunu çözebiliyor, istediğiniz tasarımı sizin için yapabiliyor, araçları kullanabiliyor, hatta bazı tanılar verildiğinde hastalıkların dahi teşhisinde yardımcı olabiliyor. Buna ek olarak konutlarınız doğrultusunda kendini geliştirebiliyor ve öğrenebiliyor. Hal böyle olunca bu teknolojinin yakın gelecekte bazı mesleklerin yerini alma ihtimali meslek sahiplerini şimdiden korkutuyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmada ise yapay zeka teknolojisinin ilk aşamada hangi meslekleri etkileyeceği ise listelendi. İşte o meslekler…

YAPAY ZEKA HANGİ MESLEKLERİ ETKİLEYECEK?