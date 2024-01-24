24 Ocak 2024, Çarşamba
Yapay zeka bu meslekleri tahtından edebilir! Bu listeye mutlaka göz atın! Bu işlerin 5 yıl ömrü kaldı!
Yapay zeka teknolojisi kullanıcılarına birçok alanda kolaylık sağlarken bazı meslekler için tehlike oluşturmaya başladı. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji birçok meslek grubunun işini çok kısa sürede ve yüksek oranda doğruluk ile halledebiliyor. Uzmanlar ise yapay zeka yüzünde yakın zaman etkilenmesi beklenen meslekleri araştırdı. İşte merak edilen liste…
Giriş Tarihi: 24.01.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 21:11
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19