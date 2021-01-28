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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Konya'da 2 katlı evde yangın çıktı. Feci olayda 3 yaşındaki Okay Yürür ve dayısı Yusuf Yürür komşular tarafından kurtarılırken, içeride mahsur kalan anne Hülya Yürür hayatını kaybetti. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruluyor.

DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:13
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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı.

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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Buruda duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi.

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Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi.