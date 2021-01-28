Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı Konya'da 2 katlı evde yangın çıktı. Feci olayda 3 yaşındaki Okay Yürür ve dayısı Yusuf Yürür komşular tarafından kurtarılırken, içeride mahsur kalan anne Hülya Yürür hayatını kaybetti. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruluyor. Giriş Tarihi: 28.01.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 12:13
Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı.
Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Buruda duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür'e ise ambulansta müdahale edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan anne Hülya Yürür'ün cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, sinir krizi geçirdi.