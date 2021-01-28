Konya'da kahreden olay! Alevlerin arasında mahsur kaldı

Evden yükselen dumanları gören komşularından bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtardı.