Başına talih kuşu kondu! 2,5 dolara kiraladığı tarlada servet buldu! Eşine az rastlanan olay

İLK OLARAK MOTOSİKLET ALDI

Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, "Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum" ifadelerini kullandı. Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav'ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu. Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.