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28 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başına talih kuşu kondu! 2,5 dolara kiraladığı tarlada servet buldu! Eşine az rastlanan olay Başına talih kuşu kondu! 2,5 dolara kiraladığı tarlada servet buldu! Eşine az rastlanan olay Dünyanın en garip ülkelerinden biri olan Hindistan'da bir çifti, geçimini sağlamak için 2,5 dolar karşılığında bir tarla kiraladı. Tarlasını sürerken toprağa karışmış bir halde gördüğü parlak şey dikkatini çekti. Hayatının en önemli fırsatını yakalayan fakir çifti, kısa sürede büyük bir servete kavuştu. Bulduğu o şey onu bölge halkı arasında büyük üne kavuşturdu. İşte eşine az rastlanan olayın perde arkası... Giriş Tarihi: 28.01.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 11:39
Talih kuşu, Hindistan'da 2.5 dolara kiraladığı tarlayı süren fakir çiftçiye kondu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Lakhan Yadav, birçok köyün terk edildiği Madhya Pradesh eyaletindeki Panna Ulusal Parkı'ndan tahliye edilmişti.
MİLYONER OLDU Yalnızca 2 inek ve 2 hektar arazi almasına yetecek kadar tazminat alan Yadav, yaklaşık 2,5 dolara kiraladığı 100 metrekarelik tarlada 14,98 karatlık elmas bulunca bir günde milyoner oldu. İLK OLARAK MOTOSİKLET ALDI Yadav olaya ilişkin açıklamasında, toprağı sürmeye çalıştığı sırada olağan dışı parıltıyı fark ettiğini belirterek, "Taşı aldıktan sonra gerçek olduğundan emin olmak için elmas ofisine gittim. Elmas ofisindeki görevli tahminlerimi doğruladı. Böylece bir günde milyoner oldum" ifadelerini kullandı. Mücevher geçtiğimiz günlerde 6 milyon rupiye (yaklaşık 81 bin dolar) satılırken, Yadav'ın elması bulduktan sonra yaptığı ilk şey bir motosiklet satın almak oldu. Talihli adam, kazancını israf etmemeye kararlı olduğunu söyleyerek, 4 çocuğunun geleceğini güvence altına almak için kalan parayı bankaya yatırdığını bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.