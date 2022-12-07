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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Kayseri'ye bağlı Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aracına otogaz alan vatandaş, kontağı çalıştırdığında neye uğradığını şaşırdı. Otomobil, gaz kaçağı nedeniyle bomba gibi patladı. Şoför yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.12.2022 20:40 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 20:52
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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Ertuğrul Yılmaz, otomobili ile gaz almak için istasyona geldi.

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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz, kontağa basınca patlama meydana geldi.

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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken, istasyon çalışanları yangını söndürdü.

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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinde 1. derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.