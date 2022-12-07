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Gaz kaçağı olan otomobil akaryakıt istasyonunda bomba gibi patladı: Sürücü hastaneye kaldırıldı
Kayseri'ye bağlı Melikgazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aracına otogaz alan vatandaş, kontağı çalıştırdığında neye uğradığını şaşırdı. Otomobil, gaz kaçağı nedeniyle bomba gibi patladı. Şoför yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 07.12.2022 20:40Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 20:52